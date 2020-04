Coronavirus: in Serbia contagi salgono a 1.060, 28 decessi Tra le 5 vittime di oggi il segretario di stato all'Ambiente

(ANSAmed) - BELGRADO, 1 APR - In Serbia nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 160 contagi da coronavirus, con il totale salito a 1.060. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si sono registrati anche cinque nuovi decessi, che sono ora in tutto 28. Fra le vittime figura il segretario di stato al ministero dell'Ambiente Branislav Blazic, che era ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Come ha riferito in conferenza stampa Darija Kisic Tepavcevic, viceresponsabile dell'Istituto di ricerche mediche Batut, i pazienti ricoverati in ospedale sono 648, dei quali 72 in terapia intensiva. Delle 28 vittime registratesi finora, 21 sono uomini e sette donne. Gli ultimi cinque decessi riguardano uomini con età media di 61 anni.(ANSAmed).