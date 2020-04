Coronavirus: Libia annuncia il suo primo decesso Muore una donna di 85 anni nel Paese in guerra civile

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 APR - La Libia ha annunciato il suo primo decesso per coronavirus: come riporta la pagina Facebook del Centro nazionale di lotta alle malattie libico, si tratta di una donna di 85 anni.



Il centro l'altro ieri aveva segnalato la rilevazione di dieci casi di Covid-19 del Paese in piena guerra civile e per questo molto male attrezzato per far fronte alla pandemia.(ANSAmed).