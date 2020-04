Coronavirus:nel Foggiano paura tra braccianti,ferma raccolta Arci, maggior parte sono migranti, chiusi nelle baracche

(ANSAmed) - FOGGIA, 3 APR - "Stiamo riscontrando grande difficoltà per la raccolta di prodotti agricoli nel Foggiano dove la maggior parte della manodopera è costituita da braccianti stranieri. Anche i migranti hanno paura del Coronavirus". Lo afferma il presidente provinciale dell'Arci, Domenico Rizzi, che parla di forte senso di responsabilità tra gli extracomunitari che vivono stabilmente in Capitanata, territorio a forte vocazione agricola in Puglia. "I braccianti stanno fermi, si sono chiusi nelle loro baracche per la paura del contagio del virus Covid-19 - afferma Rizzi. A questo blocco, dipeso dall'emergenza sanitaria, si aggiungono le gelate dei giorni scorsi che hanno bruciato gran parte delle colture, come patate e asparagi".



I migranti, secondo quanto riferisce Rizzi, chiedono dispositivi di protezione personali e che venga assicurata la distanza di sicurezza anche nei campi durante le ore lavorative.



"Molti straniere stanno prendendo informazioni per ricevere sia il bonus governativo da 600 euro sia i buoni pasto comunali - aggiunge Rizzi - e attualmente non si registrano casi di contagio accertati tra i migranti". "Per far fronte a questa emergenza - conclude - stiamo cercando di organizzare delle squadre di lavoratori assicurando loro tutte le cautele che il caso richiede".(ANSAmed).