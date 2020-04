Libia: Onu, 'lavoriamo a contenere virus e difendere pace'

(ANSAmed) - TUNISI, 3 APR - "Siamo estremamente rattristati di venire a conoscenza della prima morte in Libia a causa del Covid-19, come dichiarato dal Centro nazionale di lotta alle malattie libico". Lo scrive su Twitter l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in Libia aggiungendo che "le Nazioni Unite, insieme alle autorità sanitarie e ai partner, stanno lavorando instancabilmente per contenere il virus e difendere la pace durante questi tragici tempi".(ANSAmed).