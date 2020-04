Migranti: 8 Paesi impegnati ad accogliere minori da Grecia Schema per 1.600 bambini non accompagnati

(ANSA) - BRUXELLES, 6 APR - Sono otto gli Stati membri dell' Unione europea che per il momento hanno dato la propria disponibilità ad accogliere 1.600 minori non accompagnati dai campi profughi della Grecia. Si tratta di Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Irlanda e Croazia.



La Commissione Ue è al lavoro per avviare lo schema di ricollocamenti, rallentato dalla pandemia di coronavirus, e lavora per estendere la platea dei Paesi partecipanti. (ANSA).