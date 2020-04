Coronavirus: 260 i positivi nei Territori Palestinesi Ministero salute Anp, 6 i nuovi casi. 'Non uscire di casa'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 APR - Con 6 nuovi casi, è salito a 260 il numero dei positivi al coronavirus nei Territori Palestinesi, Gaza compresa. Lo ha fatto sapere il ministero della salute dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) che ha ribadito la necessità di non uscire di casa se non in casi di estrema necessità.(ANSAmed).