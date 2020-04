Malta è il Paese Ue dove si vive di più in buona salute Italia al sesto posto per le donne, al quinto per gli uomini

(ANSAmed) - BRUXELLES, 7 APR - Malta è il paese europeo dove gli abitanti vivono più a lungo in buona salute. Nel 2018, dice Eurostat, nell'isola del Mediterraneo l'aspettativa di vita in buona salute, diversa dall'aspettativa di vita in generale, era di 73,4 anni per le donne e 71,9 anni per gli uomini. Svezia (72,0 anni) e Irlanda (70,4 anni) completano il podio per le donne. Per gli uomini, gli anni in buona salute sono di più per svedesi (73,7 anni), maltesi e irlandesi (68,4). La media Ue è 64,2 anni per le donne e 63,7 anni per gli uomini. L'Italia è al sesto posto tra i Paesi Ue per le donne e al quinto per gli uomini, con un'aspettativa di vita in buona salute rispettivamente di 66,9 anni e 66,8 anni.(ANSAmed).