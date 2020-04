Migranti: Lussemburgo accoglie 12 minori dalla Grecia Primo Paese a trasferire in base a schema Ue di 1.600

(ANSAmed) - BRUXELLES, 7 APR - Col trasferimento di dodici minori non accompagnati dai campi profughi delle isole greche di Lesbo e Chio, la prossima settimana, il Lussemburgo è il primo Paese nell'Ue ad accogliere in base allo schema europeo che prevede il ricollocamento di almeno 1.600 bambini e adolescenti.



Lo spiegano fonti europee all'ANSA.



Sono otto gli Stati membri che per il momento hanno dato la disponibilità ad accogliere. Si tratta di Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Portogallo, Irlanda e Croazia, oltre al Lussemburgo.(ANSAmed).