Siria: fonti, nel nord-est incroci tra russi, Usa e turchi Pattuglie militari delle tre potenze nella zona contesa

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 APR - Nella Siria nord-orientale pattuglie militari turche, russe e statunitensi a bordo di mezzi blindati si sono incrociate in una zona al confine tra le zone di influenza delle tre potenze straniere. Lo riferiscono fonti locali a conferma di quanto affermato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Secondo le fonti, le pattuglie militari americane hanno percorso un tratto dell'autostrada Aleppo-Qamishli e, nei pressi dell'incrocio di Tell Tamer, hanno incontrato pattuglie militari di Mosca e Ankara. La zona è controllata anche dalle forze curdo-siriane, appoggiate formalmente dagli Stati Uniti e che si sono però ritirate dalla zona di Tell Tamer dopo l'offensiva turca dell'autunno scorso. (ANSAmed).