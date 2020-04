Spagna: esperti, confinamento può durare fino a metà maggio Un mese per fare stima su quanti hanno superato coronavirus

(ANSAmed) - ROMA, 8 APR - In Spagna il confinamento per l'epidemia di coronavirus, anche se forse con alcune eccezioni come la possibilità di praticare sport all'aperto o portare fuori i bambini, durerà almeno fino a metà maggio. Lo scrive oggi La Vanguardia, spiegando che questo è il tempo minimo per conoscere i risultati dello studio condotto dal Carlos III Health Institute, in collaborazione con il National Statistics Institute, per sapere quale percentuale della popolazione ha già superato il coronavirus e che quindi è immunizzata. Per il momento lo stato di allarme è prorogato fino al 26 aprile, anche se ancora non è stato deciso se i lavoratori che svolgono attività non essenziali torneranno al lavoro al termine delle vacanze di Pasqua al termine del congedo retribuito obbligatorio rilasciato dal governo il 29 marzo. Il ministro della Sanità, Salvador Illa, ha dichiarato ieri che il governo deciderà a breve sulla base della raccomandazione dei tecnici della sanità pubblica. Lo studio dell'Istituto Carlos III, spiega la Vanguardia, è necessario affinché i responsabili della salute pubblica possano determinare come iniziare la fase successiva, quella di riduzione delle misure, una fase di passaggio verso un progressivo ritorno alla normalità. E' stata predisposta l'esecuzione del test su 30.000 famiglie. "Per reclutare metà del campione (circa 15.000 famiglie) in una settimana, occorrono circa 500 team dedicati esclusivamente a questo compito, che dovrebbero essere integrati da una struttura organizzativa centrale. Il personale raccoglie i campioni biologici, esegue i test rapidi e nel caso quelli del sangue", spiega l'istituto. PA/ S0A QBXB