Coronavirus:in Spagna 605 morti,numero più basso da 24 marzo In 24 ore. Il bilancio totale sale a 15.843

(ANSAmed) - ROMA, 10 APR - In Spagna sono state registrate 605 nuove vittime in 24 ore per il coronavirus. Lo ha annunciato il Ministero della Salute spiegando che si tratta del bilancio più basso dal 24 marzo e precisando che il totale dei morti di Covid-19 nel Paese è 15.843. Aumentano i casi, con 4.576 nuovi contagiati per un totale di 157.022.(ANSAmed).