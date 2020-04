Migranti: Alan Kurdi verso Sicilia, 'maltempo in arrivo' 180 a bordo, un evacuato nella notte. 'Italia non ci aiuta'

(ANSAmed) - ROMA, 10 APR - Uno dei 150 migranti recuperati dalla Alan Kurdi è stato evacuato nella notte da una motovedetta della guardia costiera italiana. La nave si trova a sud della Sicilia senza il permesso di sbarcare nè in Italia nè a Malta.



"Non abbiamo ricevuto nè cibo, nè medicine, nè carburante dall'Italia", accusa la ong tedesca Sea Eye. La nave umanitaria si sta quindi dirigendo verso la Sicilia per cercare riparo dal maltempo in arrivo. "Abbiamo informato le autorità tedesche di questa decisione", spiega la ong.(ANSAmed).