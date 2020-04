Coronavirus: negli Emirati i matrimoni si celebrano online

ROMA - Negli Emirati Arabi Uniti, anche ai tempi del coronavirus, le coppie potranno sposarsi, ma solo online, in videoconferenza. Il Ministero della Giustizia, riferisce al Arabiya, ha lanciato infatti un servizio di matrimonio digitale, in linea con il divieto temporaneo ai matrimoni "dal vivo". Secondo l'annuncio del ministero, per realizzare le cerimonie nuziali in videoconferenza, le coppie dovranno prima presentare online i documenti richiesti, firmati, pagare le relative tasse e far approvare il tutto dal ministero.



Nessun annuncio, precisa la stessa fonte, è stato finora diffuso riguardo alle procedure di divorzio, che sono state sospese a Dubai insieme ai matrimoni lo scorso mercoledì e "fino a nuovo avviso".