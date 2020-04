Tunisia: ambasciata Italia organizza viaggio rientro in nave Per il 17 aprile, con compagnia marittima GNV

(ANSAmed) - TUNISI, 14 APR - "L'Ambasciata d'Italia e la compagnia marittima GNV - Grandi Navi Veloci stanno verificando con le Autorità Italiane e Tunisine la possibilità di organizzare un viaggio speciale di rientro via nave per il prossimo 17 aprile 2020 sulla tratta Tunisi-Palermo, destinato ai passeggeri (con o senza veicoli) temporaneamente all'estero che per circostanze di assoluta urgenza intendano rientrare in Italia, sulla base delle modalità e nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 3986 del 28 marzo 2020 e del DPCM del 10 aprile 2020 che si invita a leggere attentamente prima di procedere, unitamente alle FAQ pubblicate dal Ministero degli Affari Esteri a questo link: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-i orestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientr o-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html. Lo scrive l'ambasciata d'Italia in Tunisia sul proprio sito. (ANSAmed).