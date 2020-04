Coronavirus: 250 mila persone in 'zone rosse' in Turchia Isolate 227 località, quarantena conclusa in altre 41 aree



(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 APR - Sono 227 le località distribuite in 58 diverse province della Turchia che sono attualmente isolate come 'zone rosse' perché sospetti focolai di diffusione del coronavirus, per un totale di 251.726 persone coinvolte. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno di Ankara, aggiungendo che un'analoga quarantena si è invece conclusa in altre 41 località di 14 province. In Turchia si registrano al momento 65 mila casi e 1.403 vittime di Covid-19.(ANSAmed).





