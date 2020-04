Coronavirus: Siria, cresce timore per crisi del pane Misure anti-Covid-19 hanno già causato crisi benzina

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 APR - Si approfondisce in Siria il timore che le misure preventive per il coronavirus aggravino le condizioni economiche già difficili per gran parte della popolazione provata da nove anni di conflitto. Secondo quanto riferiscono fonti sul terreno, a conferma di quanto riportato da media siriani, in diverse città dei territori controllati formalmente dal governo, si teme una "crisi del pane", mentre in alcuni centri si registra in questi giorni una "crisi della benzina".



Ufficialmente in Siria si registrano 29 casi positivi di Covid-19 con due decessi. Ma le autorità non hanno la capacità di monitorare lo sviluppo dell'epidemia sul territorio nazionale, frammentato dal controllo politico e militare di diversi attori locali e stranieri. In questo quadro e per evitare assembramenti di persone ai centri di distribuzione governativi dei beni di prima necessità, il governo ha allargato al pane la lista degli alimenti inseriti nelle carte annonarie, in uso da decenni nel contesto di sussidi statali del regime socialista siriano. La lista prevede, tra l'altro, farina, grano, zucchero e, per chi possiede un veicolo, benzina.



Ad Hama, spiegano le fonti, la distribuzione razionata del carburante e l'interruzione di fatto dei trasporti inter-regionali per il coronavirus, ha causato da giorni l'assenza di benzina alle stazioni di rifornimento. E a Damasco, come riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, si teme che nei quartieri più popolosi, la distribuzione del pane tramite la carta annonaria non possa soddisfare tutte le famiglie, in particolare quelle che non possono permettersi di accedere al mercato nero, assai diffuso nella Siria in guerra.(ANSAmed).