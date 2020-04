Coronavirus: Catalogna cambia metodo conto e raddoppia morti Include i dati delle ditte funebri

(ANSAmed) - ROMA, 16 APR - Un cambiamento nel metodo di conteggio per i casi di coronavirus e i decessi in Catalogna fa quasi raddoppiare il numero dei morti registrati ad oggi nella regione della Spagna, con 3.242 vittime aggiuntive, per un totale di 7.097. Lo riferiscono i media locali fra cui El Pais.



La Generalitat (il governo catalano) che fino ad ora riportava soltanto i casi e le morti confermate in strutture sanitarie, ha integrato i dati con le informazioni provenienti dai servizi funebri, permettendo quindi di conteggiare anche i decessi nei centri per anziani e nelle abitazioni.



Dall'inizio della pandemia quindi, negli ospedali catalani sono morte 3.855 persone per via del covid-19, ma le aziende per i servizi funebri aggiungono 914 casi con coronavirus il cui luogo del decesso non viene classificato per mancanza di informazioni, 1.810 in ospizi, 62 in centri sociosanitari e 456 nelle abitazioni. La ministra catalana della Salute, Alba Vergés, ha esortato le altre amministrazioni pubbliche a fornire tutti i dati di cui dispongono, come fatto in Catalogna appunto, "per vedere in maniera molto più realistica l'andamento dell'epidemia".(ANSAmed).