Coronavirus: Grecia, dal 19 aprile trasferimento migranti Iniziato piano per ricollocare minori in altri Paesi Ue

(ANSAmed) - ATENE, 16 APR - Centinaia di migranti anziani e richiedenti asilo saranno trasferiti dai campi ormai congestionati sulle isole greche per il rischio di contagio da coronavirus. Lo ha annunciato il ministero dell'Immigrazione greco precisando che l'operazione inizierà il 19 aprile e durerà circa due settimane. Sono 2.380 "le persone vulnerabili" che saranno portate via dalle isole dell'Egeo in appartamenti, alberghi e altri campi sulla terraferma. Tra questi ci sono 200 richiedenti asilo over 60 che saranno accompagnati dalle loro famiglie. Al momento non è stato registrato nessun caso di Covid-19 sulle isole di Lesbo, Chio Samos, Leros e Cos.



Questa settimana è iniziato anche un altro piano per ricollocare 1.600 minori provenienti da zona di guerra in diversi Paesi europei che si sono offerti di accoglierli.



