Coronavirus: la Turchia vieta i licenziamenti per tre mesi Ok del Parlamento a misure anti-crisi, sussidi per i lavoratori

(ANSA) - ISTANBUL, 16 APR - La Turchia ha vietato i licenziamenti per tre mesi, salvo che per motivi straordinari. È una delle misure approvate dal Parlamento di Ankara nell'ambito di un pacchetto economico per l'emergenza coronavirus, che era stato annunciato nei giorni scorsi dal presidente Recep Tayyip Erdogan. I lavoratori che già si trovavano in congedo non pagato a partire dal 15 marzo riceveranno invece per tre mesi un sussidio d'emergenza statale di 39 lire al giorno (circa 5,2 euro). Ankara ha previsto anche una forma di cassa integrazione straordinaria per le aziende costrette a interrompere le attività per cause di "forza maggiore". Lo stato si farà inoltre carico in questo periodo delle spese per le residenze sanitarie che ospitano anziani e disabili. Tra le altre misure approvate ci sono le sospensioni temporanee dei pagamenti di affitti, bollette, rate di prestiti e imposte per diverse categorie.



Verrà inoltre creato un comitato per monitorare eventuali speculazioni sui prezzi e sull'accaparramento di beni. (ANSA).