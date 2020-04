Coronavirus: liceali turchi sviluppano ventilatore polmonare

ISTANBUL - Un gruppo di studenti liceali nella provincia meridionale turca di Hatay, vicino al confine con la Siria, ha sviluppato un prototipo di ventilatore polmonare che secondo il ministero dell'Educazione di Ankara potrà essere impiegato per la cura dei malati di Covid-19. Una volta brevettato, ha spiegato il viceministro Mahmut Ozer, l'apparecchio creato dagli allievi della scuola Sehit Serkan Talan verrà prodotto su larga scala a livello nazionale.



Altri studenti di istituti di formazione professionale in Turchia hanno contribuito in queste settimane alla realizzazione di dispositivi di protezione individuale, tra cui disinfettanti e mascherine, che vengono prodotte in 10 milioni di esemplari al mese.