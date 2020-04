Migranti: Mit, Croce Rossa gestirà quarantena Alan Kurdi 146 migranti saranno trasferiti su nave Cin

(ANSAmed) - ROMA, 16 APR - Le persone a bordo della Alan Kurdi trascorreranno il periodo di quarantena su una nave della Compagnia italiana di navigazione. Lo si legge in una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Su richiesta della ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato un provvedimento con il quale la Croce Rossa italiana viene nominata soggetto attuatore per provvedere all'assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria dei 146 migranti soccorsi in mare dalla nave Alan Kurdi che attualmente si trova in acque Sar italiane, in prossimità del Porto di Palermo.



Il trasferimento delle persone avverrà domani in mattinata, dopo che la Croce Rossa avrà completato tutte le operazioni propedeutiche all'assistenza.(ANSAmed).