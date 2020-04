Siria: Ong, miliziani Isis attaccano pozzo petrolio nell'est Da settimane notizie di recrudescenza attacchi jihadisti

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 APR - Miliziani dell'Isis hanno nelle ultime ore attaccato una installazione petrolifera nell'est della Siria in una zona controllata da forze curdo-siriane appoggiate dagli Stati Uniti. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è stato attribuito a cellule di jihadisti nella zona a est di Dayr az Zor, nei pressi dello stabilimento petrolifero noto come Conoco, vicino alla più importante base militare curda della zona.



Da mesi e settimane giungono notizie dalla Siria orientale e centrale notizie di una recrudescenza di attacchi attribuiti all'Isis contro forze curde e contro quelle lealiste nella sponda occidentale dell'Eufrate.(ANSAmed).