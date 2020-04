Coronavirus: Catalogna considera superato il picco Di casi positivi e ricoveri

(ANSAmed) - ROMA, 17 APR - Le autorità sanitarie catalane considerano per la Catalogna superato il picco dei casi positivi al coronavirus l'8 aprile scorso, mentre l'11 aprile quello relativo ai ricoveri. A comunicarlo la consigliera catalana per la Sanità, Alba Vergés, la quale ha anche informato che gli affetti da covid-19 utilizzano il 75% dei letti disponibili nelle unità di terapia intensiva degli ospedali catalani, per un totale di 1.259. Lo riferisce l'agenzia Efe.(ANSAmed).