Coronavirus: Spagna, quasi 19.500 i decessi Nelle ultime 24 ore 585 morti

(ANSAmed) - MADRID, 17 APR - Il bilancio dei decessi per coronavirus in Spagna è di quasi 19.500. Lo riferisce il governo spagnolo. Il ministero spagnolo della Sanità ha calcolato che nelle ultime 24 ore i decessi per coronavirus nel Paese sono 585, per un totale di 19.478. I nuovi contagi sono invece 5.252, che portano a 188.068 il totale delle persone che hanno contratto il covid-19 dall'inizio della crisi.(ANSAmed)