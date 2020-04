Coronavirus: Turchia rimpatria 25mila persone per il Ramadan

ISTANBUL - La Turchia rimpatrierà circa 25 mila suoi cittadini da 59 Paesi per permettere loro di trascorrere a casa il mese sacro islamico del Ramadan, che inizia tra una settimana. Lo ha annunciato il vicepresidente turco Fuat Oktay. Intanto, altri 262 turchi sono atterrati oggi all'aeroporto Esenboga di Ankara da Londra e saranno messi in quarantena per 14 giorni. In precedenza, il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu aveva riferito che almeno 25 mila persone sono state già riportate in patria da 70 Paesi durante l'emergenza coronavirus e tenute al loro arrivo in quarantena in dormitori studenteschi statali.