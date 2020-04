Coronavirus: Tunisia, preghiere del Ramadan in casa

(ANSAmed) - TUNISI, 20 APR - Le preghiere islamiche di Tarawih e dell'Eid al Fitr, tradizionali del mese sacro del Ramadan, si dovranno fare a casa in Tunisia quest'anno a causa del coronavirus. Lo ha annunciato l'Ufficio dell'Ifta (Diwan al-Ifta) di Tunisi, in relazione al previsto inizio del Ramadan in settimana. ''Tenendo conto delle eccezionali condizioni generali di salute che impongono in particolare un allontanamento sociale per combattere il coronavirus, le preghiere di Tarawih e Eid el Fitr si terranno a casa'', spiega l'ufficio in una nota su Facebook. La maggior parte degli ulema (saggi), si legge nella nota, ritiene che la preghiera di Tarawih sia una ''sunna'' (ovvero una consuetudine) e non un obbligo.



Il premier tunisino Elyes Fakhfakh ha annunciato ieri in un'intervista televisiva la proroga del lockdown fino al 3 maggio, con un alleggerimento dell'orario del coprifuoco notturno per il mese del Ramadan, a partire dalle 20 (e non piu' dalle 18) alle 6:00. Dal 4 maggio avrà luogo la fase due con una riapertura parziale e progressiva delle attività.(ANSAmed).