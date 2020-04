Coronavirus: Francia, ripresa scuola, cominciano i piccoli In 3 settimane la ripresa ma famiglie contrarie possono dire no

(ANSAmed) - PARIGI, 21 APR - I primi a rientrare a scuola - con la riapertura annunciata da Emmanuel Macron l'11 maggio - saranno i più piccoli, gli alunni della scuola elementare: lo ha annunciato oggi, parlando davanti alla Commissione affari culturali e scuola dell'Assemblea nazionale, il ministro dell'Educazione, Jean-Michel Blanquer.



Il rientro, ha precisato il ministro, si effettuerà in modo "graduale", le lezioni dovrebbero svolgersi con la presenza fisica di "piccoli gruppi" di massimo 15 bambini. Ma si tratta - ha ammesso Blanquer - di "elementi ancora da definire".



La prima settimana - fino al 18 - vedrà comunque il rientro in classe delle 5 classi delle elementari, mentre dal 18 toccherà ad alcune classi della scuola media e del liceo. Dal 25 - in teoria - tutti potrebbero essere di nuovo a lezione, con un'alternanza tra presenza fisica in aula, insegnamento a distanza ed attività fisica all'esterno.



Tutte le famiglie potranno decidere di non mandare a scuola i ragazzi se lo riterranno più opportuno, a patto che seguano le lezioni on line. (ANSAmed).