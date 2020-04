Rsf, Tunisia stazionaria in classifica libertà stampa Rimane comunque il primo tra i paesi arabi

(ANSAmed) - TUNISI, 21 APR - La Tunisia rimane al 72mo posto, primo tra i paesi arabi, nella classifica mondiale sulla libertà di stampa 2020 stilata da Reporters sans frontières (Rsf) e pubblicata sul sito web dell'organizzazione. Secondo il rapporto, la Tunisia rappresenta un'eccezione in una classifica segnata quest'anno dal calo della libertà di stampa in numerosi paesi, compresi quelli cosiddetti democratici. "L'ambiente per i giornalisti ha continuato a peggiorare in Nord Africa - tranne la Tunisia, che continua la sua transizione democratica nonostante i ritardi con la riforma della legislazione sui media", si legge nel rapporto. La Tunisia è seguita dal Marocco (in risalita di due posizioni al 133mo), dall'Algeria (con il calo più marcato nella regione al 146mo) e dalla Libia (ancora in calo con altri due punti persi al 164mo). "La Tunisia è di gran lunga il paese più meglio classificato tra quelli arabi essendo riuscita a mantenere il suo 72mo posto. Proseguendo nella sua transizione democratica, il Paese ha creato le basi per un settore dei media libero, indipendente e professionale".



Tuttavia, si legge ancora nel rapporto di Rsf, la stesura della legislazione sui nuovi media si è protratta per diversi anni e il clima per i media e i giornalisti è peggiorato in particolare dall'elezione di un nuovo presidente della Repubblica nell'ottobre 2019". (ANSAmed)