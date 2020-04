Coronavirus: ambasciata a Tunisi organizza nave per italiani Per il 27 aprile, con la compagnia marittima tunisina Gnv

(ANSAmed) - TUNISI, 22 APR - "L'ambasciata d'Italia e la compagnia marittima Gnv - Grandi Navi Veloci stanno verificando con le autorità italiane e tunisine la possibilità di organizzare una nave speciale per il prossimo 27 aprile sulla tratta Tunisi-Palermo con partenza nel pomeriggio, destinata ai passeggeri temporaneamente all'estero che per circostanze di assoluta urgenza intendano rientrare in Italia". Lo scrive l'ambasciata d'Italia in Tunisia sul proprio sito, dove si invita le persone interessate "a leggere attentamente prima di procedere". (ANSAmed).