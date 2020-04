Israele: sventato attentato di Hamas in stadio calcio Teddy Hamas elogia attacco odierno presso Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 APR - Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano, ha neutralizzato una cellula di attivisti di Hamas che progettava "una serie di attentati contro civili e militari", uno dei quali avrebbe dovuto avvenire nello stadio di calcio Teddy, a Gerusalemme. Un membro della cellula dotato di una carta di identità israeliana - afferma un comunicato dello Shin Bet - andò ad assistere nel dicembre scorso ad una partita di calcio in quello stadio nell'intento di studiare le sue misure di sicurezza. I tre membri della cellula, precisa il comunicato, avevano frequentato l'università di Bir Zeit (presso Ramallah) e là erano stati inquadrati in una formazione clandestina di Hamas che - secondo lo Shin Bet - resta ancora "molto pericolosa ed in cerca costante di successi".



Hamas ha intanto elogiato l'attentato avvenuto oggi ad Abu Dis (presso Gerusalemme est) in cui un militare israeliano è stato urtato da un furgone e accoltellato. L'assalitore Ibrahim Helse (25) è rimasto ucciso. L'episodio, secondo Hamas, conferma che i palestinesi sono determinati a lottare contro ogni progetto di annessione in Cisgiordania da parte israeliana.



