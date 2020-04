Coronavirus: Spagna, gli under14 usciranno un'ora al giorno A partire da domenica. Lo annuncia il governo fissando parametri

(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Dopo vari aggiustamenti, il governo spagnolo ha oggi illustrato la decisione definitiva sulle regole di uscita per i minori di 14 anni a partire da domenica: un'ora al giorno fra le 9 del mattino e le 21, sempre accompagnati da un adulto con cui vivano (solitamente genitori o fratelli) e ad una distanza massima di un chilometro dal domicilio. Lo hanno specificato il ministro spagnolo della Sanità Salvador Illa e il vicepremier Pablo Iglesisa.



Quest'ultimo si è anche scusato con i ragazzi per le versioni contrastanti sul provvedimento che hanno preceduto l'annuncio definitivo delle nuove regole e ha spiegato che i bambini residenti in zone rurali potranno andare in campagna o nei boschi. E che si potrà anche giocare, ovvero si potrà uscire con un pallone o con un monopattino, ma non si potrà andare nei parchi giochi che rimarranno al momento chiusi.(ANSAmed).