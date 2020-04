Studio, coronavirus circolava in Spagna dal 15 febbraio

ROMA - Il coronavirus circolava in Spagna già da metà febbraio. Lo sostiene uno studio dell'Instituto de Salud Carilos III di Madrid, riportato da El Pais, secondo il quale non c'è stato un paziente zero ma "una moltitudine di ingressi" di persone infette da altri paesi nel mese di febbraio. La ricerca, guidata dal biologo Francisco Díez e basata sull'analisi dei 28 primi genomi del virus emerso in Spagna, dimostra che già dal 14 febbraio circolavano tracce del virus nel Paese e dal 18 febbraio a Madrid.

Il 23 febbraio, il coordinatore dell'emergenza del Ministero della Salute spagnola, Fernando Simón, aveva dichiarato: "In Spagna non ci sono virus, né la malattia viene trasmessa, né attualmente abbiamo alcun caso".