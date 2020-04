Coronavirus:anche i droni in Tunisia per limitare pandemia

TUNISI - La Tunisia mette in campo anche i droni per contribuire al rispetto del lockdown generale in vigore fino al 3 maggio prossimo. Il ministero della Salute di Tunisi ha ricevuto infatti dal gruppo Telnet quattro droni dotati di sensori di temperatura e altoparlanti come parte del rafforzamento dei mezzi logistici del dicastero contro la diffusione del coronavirus.



Questi droni, si legge in una nota, consentono di agire su larga scala per misurare la temperatura dei cittadini in un'area di 7 km e possono lanciare messaggi acustici per informare i cittadini dei rischi della pandemia di coronavirus. La cerimonia di consegna dei droni si è svolta presso la sede del ministero, in presenza del ministro Abdellatif Mekki e dell'amministratore delegato del gruppo Telnet, Mohamed Frikha.