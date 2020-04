Francia: migliaia di sarti uniti per produrre mascherine

PARIGI - Taglio e cucito: dinanzi alla drammatica incapacità dello Stato francese di rifornire al Paese sufficienti mascherine per tutti - Oltralpe, ancora oggi, le mascherine sono decisamente più introvabili rispetto all'Italia con buona pace delle critiche mosse nelle scorse settimane per una presunta assenza di solidarietà di Parigi nei confronti del nostro Paese - migliaia di sarte e di sarti si uniscono alle aziende per cucirle e poi distribuirle gratuitamente alla popolazione in vista della fine progressiva delle misure di confinamento prevista a partire dall'11 maggio.



Battezzata 'Mascherine per tutti', l'operazione si aggiunge a tante altre simili iniziative benefiche ai quattro angoli del Paese. Intervistata oggi da Les Echos, la segretaria di Stato all'Economia, Agnès Pannier-Runacher, ha invece riferito che lo Stato procederà ad una prima distribuzione di mascherine per il grande pubblico (attualmente quelle certificate sono riservate esclusivamente al personale sanitario e ai farmacisti) a partire dal 4 maggio e studia diverse modalità di distribuzione.