In Spagna 367 morti in ultime 24h,cifra più bassa da 1 mese A Madrid meno di 100 decessi, è la prima volta

(ANSAmed) - MADRID, 24 APR - La Spagna registra 367 vittime nelle ultime 24 ore, il bilancio giornaliero più basso da un mese a questa parte. Lo riferisce il governo spagnolo.



Con il dato odierno il bilancio dei decessi provocati dal coronavirus in Spagna sale a quota 22.524 a fronte di un totale di 219.764 casi. Finora, scrive inoltre El Pais riportando i dati ufficiali comunicati oggi dal governo, nel Paese sono guarite 92.355 persone.



I morti per covid-19 nella Comunità di Madrid sono stati meno di 100 nelle ultime 24 ore, è la prima volta dall'inizio della pandemia. Lo riferisce la Efe citando le cifre fornite dal ministero spagnolo della Sanità, ovvero 81 decessi registrati da ieri, quando i morti erano stati 107. Si tratta della regione in Spagna più colpita dall'epidemia di coronavirus, con un totale di vittime ad oggi calcolato a 7.765.(ANSAmed).