Coronavirus: Tunisia lancia sito per stranieri in difficoltà Assistenza a studenti, migranti e richiedenti asilo

(ANSAmed) - TUNISI, 28 APR - Il ministero tunisino dei diritti umani, le relazioni con gli organi costituzionali e la società civile ha annunciato il lancio di una piattaforma online su www.aide-covid19.tn per aiutare gli stranieri bloccati in Tunisia a causa dell'emergenza coronavirus, in situazione di difficoltà economica. In un comunicato stampa, il ministero menziona espressamente tra le categorie designate, studenti, migranti e richiedenti asilo. "Questa piattaforma elettronica consentirà di ricevere richieste di assistenza, formulate dalle persone interessate o dalle organizzazioni che le rappresentano, di ricevere offerte di donazioni e aiuti in natura e in contanti che potrebbero essere fornite da persone fisiche o giuridiche" si legge nella nota. Il sito web ha anche lo scopo di aiutare nella lotta contro l'epidemia di Coronavirus e di mantenere i collegamenti con le iniziative volontarie lanciate dalla società civile. In questo contesto, il ministero ha sottolineato la creazione di un comitato composto da rappresentanti del dicastero degli Affari sociali, dell'Istruzione superiore, delle organizzazioni nazionali e internazionali e della società civile per monitorare la situazione di alcuni stranieri che vivono in Tunisia. (ANSAmed)