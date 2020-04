ROMA - "Durante la notte siamo stati chiamati da una barca in pericolo in fuga dalla Libia con 62 persone a bordo, tra le quali 13 donne e 6 bambini. Erano nella zona Sar maltese. Per tutta la notte abbiamo cercato di avvertire le forze armate maltesi ma non rispondono al telefono e alle mail". Lo fa sapere Alarm Phone.