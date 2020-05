Bosnia: processo di appello a Mladic il 16 e 17 giugno In primo grado ex leader serbo-bosniaco condannato a ergastolo

(ANSAmed) - BELGRAGO, 4 MAG - E' stato fissato per il 16 e 17 giugno prossimi all'Aja il processo di appello a carico di Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia condannato in primo grado all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica, crimini di guerra e contro l'umanità. Lo ha annunciato oggi, come riferiscono i media serbi, il Meccanismo residuale internazionale per i tribunali criminali, l'organismo che all'Aja ha preso il posto del Tribunale penale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi). Il processo di appello era previsto inizialmente per la metà dello scorso marzo, ma era stato rinviato sia per un intervento chirurgico all'intestino al quale era stato sottoposto l'ex generale, sia per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus.



Ratko Mladic, che ha 78 anni, nel novembre 2017 fu condannato dal Tpi in primo grado all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità per il massacro di 8 mila bosniaci musulmani a Srebrenica nel luglio 1995, per l'assedio di Sarajevo e per le persecuzioni e le uccisioni di musulmani e croati in tutto il territorio bosniaco durante il conflitto armato del 1992-1995. (ANSAmed).