Coronavirus: riapre Muro del Pianto a Gerusalemme Suddiviso in più aree per distanziamento, fedeli con mascherine

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 MAG - Dopo le nuove misure di allentamento varate ieri sera dal governo israeliano, oggi ha riaperto a Gerusalemme il Muro del Pianto per le preghiere rituali. Il luogo sacro - che si trova all'aperto - sarà suddiviso in più parti per rispettare il distanziamento dei 2 metri. Per un primo lasso di tempo l'accesso alle aree prestabilite sarà consentito al massimo per 300 fedeli alla volta che dovranno presentarsi muniti di mascherine e ai quali sarà misurata la temperatura. Se il numero di presenti sarà superiore, sarà chiesto di attendere fuori dall'ingresso in modo da avere sempre la stessa quota in prossimità del Muro. Restano invece ancora chiusi fino a nuovo ordine i tunnel connessi al luogo. Il rabbino del Muro del Pianto Shmuel Rabinowitz ha ringraziato il governo per la decisione di riammettere i fedeli sul posto.(ANSAmed).