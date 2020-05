Coronavirus: Spagna, il 70% dei nuovi casi sono medici

(ANSAmed) - ROMA, 5 MAG - Più del 70% dei nuovi casi di coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore sono operatori sanitari. Lo rivelano i dati del ministero della Salute riportati dai media spagnoli. Degli 867 nuovi contagiati, 631 sono professionisti nel settore sanitario, una tendenza iniziata già da qualche giorno.



Dal 28 aprile, gli operatori sanitari hanno rappresentato il 66% (5.587) dei 8.500 nuovi casi di Covid-19 in Spagna. In due ospedali della regione di Madrid e in Catalogna, le aree più colpite dal coronavirus, è stato contagiato l'11% del personale.(ANSAmed).