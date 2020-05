Legale Zaky all'ANSA, prolungata la custodia cautelare

IL CAIRO - E' stata rinnovata per una durata che verrà resa nota in seguito la custodia cautelare di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere da quasi tre mesi con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah. "Oggi c'è stato un rinnovo, non un rinvio", ha scritto in un messaggio la legale, aggiungendo solo che "domani si saprà la durata" del prolungamento (che in genere è quindicinale, ma stavolta interviene dopo sette rinvii di una settimana).

Dopodomani, giovedì, saranno tre mesi che Patrick George Zaky è in carcere in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook.

Lo studente dell'Università di Bologna è infatti detenuto dal 7 febbraio (giorno di un controverso fermo formalizzato in arresto l'8) e un mese dopo vi era stato il secondo rinnovo quindicinale della detenzione: da allora, per tre volte a marzo e quattro il mese scorso, da ultimo il 28, l'udienza poi svoltasi oggi era stata rinviata sempre a causa della pandemia di Covid-1 che in Egittp ha causato più di 8.600 contagi e quasi 440 morti.

Nel Paese, vige da oltre un mese un coprifuoco serale-notturno, blocco dei cieli e la chiusura dei luoghi di aggregazione come ristoranti e moschee, in cui non viene consentita la preghiera nemmeno durante il mese del digiuno sacro islamico del Ramadan iniziato venerdì 24 aprile.

Il giovane è stato detenuto in due carceri della sua città natale sul delta del Nilo (Mansura e la contigua Talkha) e poi alla sezione "indagini" del complesso carcerario di Tora, alla periferia sud-est del Cairo, che comprende anche la famigerata prigione di "Massima sicurezza" detta "Al Aqrab" (lo scorpione). Fra le accuse a carico di Patrick, basate su un account Facebook che la difesa considera gestito da altri, vi sono

"diffusione di notizie false", "incitamento alla protesta" e "istigazione alla violenza e ai crimini terroristici". Nella capitale egiziana si è appreso che l'Ambasciata d'Italia al Cairo continua a seguire il caso, come ha fatto fin dall'inizio, con la massima attenzione e che sono state condotte numerose iniziative di sensibilizzazione in merito, anche negli ultimi giorni. L'Ambasciatore Giampaolo Cantini ha infatti sollevato il caso di Patrick a più riprese, sia con passi bilaterali nei confronti delle autorità egiziane, sia attraverso numerosi contatti con gli altri organismi egiziani competenti. In passi e contatti, Cantini ha attirato l'attenzione sulle condizioni di salute del giovane e ne ha auspicato il rilascio, in linea con le richieste depositate dai suoi avvocati presso la Procura.