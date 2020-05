Migranti: primi trasferimenti da Lampedusa,64 ancora su molo Nell'hotspot 116 attendono esito tamponi,44 in locali parrocchia

(ANSAmed) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 5 MAG - Ottantadue migranti che fanno parte degli ultimi tre barconi approdati a Lampedusa nelle ultime ore sono già stati imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag). Altri 64 si trovano ancora sul molo Favarolo. Non è stato invece confermato l'avvistamento di un quarto barcone diretto verso l'isola.



La "Casa della fraternità", gestita da don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, ospita invece i 44 migranti sbarcati domenica pomeriggio. Questo gruppo è stato messo in quarantena e per 14 giorni dovranno restare in isolamento. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono invece 116 migranti (a fronte di una capienza massima prevista di 96 persone) che hanno finito il periodo di quarantena e sono già stati sottoposti a tampone. Si attende l'esito del test prima di poter procedere al loro trasferimento.(ANSAmed).