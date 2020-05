Siria: Ong, 14 uccisi in raid Israele, anche iraniani

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 MAG - Sono 14 tra miliziani iraniani e loro alleati di varie nazionalità le persone uccise in raid aerei condotti nella notte attribuiti a Israele nell'est della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli attacchi hanno preso di mira la regione di Dayr az Zor, sull'Eufrate, colpendo in particolare la zona di Mayadin, dove da tempo si registrano intensi movimenti di milizie filo-iraniane e di pasdaran iraniani. E' impossibile verificare sul terreno le informazioni in maniera indipendente, ma nelle ultime ore diverse fonti locali e regionali hanno confermato il fatto che la zona è stata ripetutamente colpita da bombardamenti aerei. (ANSAmed).