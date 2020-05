Egitto: 'Shady morto per aver bevuto disinfettante'

IL CAIRO - Sarebbe morto per aver bevuto una miscela di acqua e alcol per sanificazioni anti-coronavirus il giovane Shady Habash, deceduto in carcere al Cairo venerdì scorso dove era in custodia cautelare da due anni con varie accuse dopo aver diretto un video musicale che prendeva in giro il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Questa almeno è la presunta causa di morte che emerge da una lunga dichiarazione della Procura generale egiziana che annuncia di aver disposto un'autopsia.



Lo stesso Shady, secondo la Procura, "informò il medico della prigione che aveva bevuto per errore un bottiglia di alcol un giorno prima e aveva sostenuto di averla scambiata per una bottiglia d'acqua". Un "compagno di cella" ha riferito che il giovane gli aveva detto di aver "mischiato l'alcol da sterilizzazione con acqua affinché avesse l'effetto di un liquore", si sostiene nella dichiarazione che fornisce molti dettagli su cure mediche e tre vani tentativi di salvare la vita al 24enne. Sulla base delle testimonianze dei detenuti si sostiene inoltre che Shady avrebbe ingerito due decilitri di alcol. Il testo informa che è stata disposta un'autopsia per accertare se "sostanze alcoliche" possano aver "contribuito alla sua morte".



Il giovane era stato arrestato nel 2018 per "adesione a gruppo al bando e propagazione di notizie false, fra le altre accuse", ricorda il sito del quotidiano governativo Al-Ahram.



Altri media, tra cui il New York Times, hanno però associato l'arresto alla regia del video musicale di un cantante in esilio in cui Sisi veniva irriso chiamandolo "dattero": quindi un ulteriore caso di presunta intolleranza dell'amministrazione egiziana per il dissenso di qualsiasi tipo.



In Italia questo decesso avvenuto nel parzialmente famigerato complesso carcerario di Tora alla periferia sud-est del Cairo ha attirato l'attenzione a livello di deputati nazionali ed europei. La famiglia di Shady, pur reclamando verità sulle cause della sua morte, ieri ha dichiarato di voler respingere ogni uso politico del suo caso, segnala al-Ahram.