Tunisia:6693 segnalazioni violenze a donne durante lockdown Creata Task force per ridurre conseguenze impatto covid-19

(ANSAmed) - TUNISI, 6 MAG - Durante il periodo di lockdown in Tunisia, dal 22 marzo al 3 maggio scorso, le segnalazioni giunte all'apposito numero verde per violenze contro le donne sono state 6693. Lo ha annunciato la ministra tunisina della Donna, della Famiglia, dell'Infanzia e delle persone anziane, Asma Shiri, precisando che sono state denunciate 1347 violenze di tipo fisico, 1462 morali, 329 sessuali, 763 economiche, 15 istituzionali e 1624 verbali. 448 le segnalazioni riguardanti bambini minacciati e 38 quelle inerenti alle persone anziane.



Il numero verde appositamente istituito per le segnalazioni di violenze psicologiche dal Ministero della Donna insieme a diversi partner, ha ricevuto durante il periodo di quarantena generale 7363 segnalazioni, delle quali 2478 sono state prese in carico dal sistema.



Parlando alla prima riunione del Comitato di riflessione sull'elaborazione dei programmi a favore delle donne per ridurre le conseguenze dell'impatto da coronavirus, la ministra della Donna ha ricordato che la Task force da lei coordinata include diversi esperti e specialisti in sociologia, psicologia, infanzia, scienze della comunicazione, statistica, economia, finanza e neurologia.(ANSAmed).