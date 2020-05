Coronavirus: Tunisia, da Anfe e El.Com aiuti a famiglie

TUNISI - In relazione all'emergenza coronavirus che ha causato sinora in Tunisia 44 decessi e 1026 contagi e l'introduzione di severe misure restrittive di lockdown che hanno avuto come conseguenza il blocco delle attività produttive fino al 3 maggio scorso, l'A.N.F.E. Tunisia, (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) si è attivata in alcune città del Paese, per dare un aiuto essenziale alle famiglie senza reddito che si trovano ad affrontare questo particolare momento di difficoltà. Lo rende noto la stessa Anfe in un comunicato precisando che "grazie alla generosità e alla disponibilità della società italo-tunisina El.Com Tunisia, azienda che produce cablaggi che occupa oltre 700 dipendenti in una zona industriale a circa 30 km da Tunisia, ben 80 nuclei familiari della cittadina di Djebel Oust potranno fruire nei prossimi giorni di 'buoni spesa', per l'acquisto di generi alimentari".



Il 6 maggio scorso "nei locali del Comune di Djebel Oust, il presidente Anfe Tunisia, Amm. Fabio Ghia, accompagnato dal vicepresidente Sandro Fratini e dal direttore esecutivo di El.Com, Massimo Mohamed Trabelsi, hanno formalizzato la distribuzione dei buoni spesa con il sindaco Msellem Jelassi e il responsabile del locale Comitato di solidarietà, Hasan Ayari".



"Per alcune famiglie che stanno vivendo un periodo di così grave difficoltà economica a causa dell'emergenza causata dal coronavirus, si aprirà così la possibilità di trascorrere degnamente la fase finale del Ramadan con gli usuali festeggiamenti dell'Aid el Fitr" recita il comunicato.



"L'Amm. Fabio Ghia, nel salutare gli intervenuti, ha ribadito che l'Anfe, grazie al sostegno fornito da privati cittadini e industrie di rilievo, è pronta per partire con la distribuzione dei pacchi alimentari e dei buoni spesa per i cittadini in difficoltà anche in altre città della Tunisia". "La prossima settimana saremo ad Hammamet dove il nostro delegato Anfe Tunisia Pino Garozzo, ha già da tempo iniziato la raccolta fondi da parte di cittadini italiani residenti e imprese". "Queste sono misure che cercano di andare incontro alle famiglie e a tutte quelle persone che a causa della crisi per il coronavirus non hanno più le benché minime risorse economiche per acquistare generi alimentari. Metteremo in campo altre azioni concrete per aiutare i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità, così da alleviare le difficoltà che incontrano", conclude la nota.