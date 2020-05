Eau: 5 giorni stop lavoro settore pubblico per fine Ramadan Digiuno si svolge con moschee chiuse per la pandemia di Covid 19

(ANSAmed) - NAPOLI, 11 MAG - L'Autorità federale per le risorse umane degli Emirati Arabi Uniti ha deciso che la festività dell'Eid al-Fitr, che segna la fine del mese di Ramadan, verrà celebrata con cinque giorni di vacanza per i lavoratori del settore pubblico. Le date, riferisce il Gulf News, esatte verranno confermate sulla base dell'osservazione delle fasi lunari. La fine del Ramadan è prevista per il 22 maggio, che è un venerdì e lo Shawal, il giorno del calendario islamico che coincide con l'Eid al-Fitr, è previsto per il 26 maggio, questo significherebbe una chiusura degli uffici pubblici per cinque giorni. Un annuncio a parte verrà fatto nei prossimi giorni per i lavoratori del settore privato. Il Ramadan di quest'anno si sta svolgendo ovviamente con modalità diverse vista la pandemia del nuovo coronavirus. Le moschee sono chiuse nella maggior parte dei Paesi arabi e anche l'Eid al-Fitr, che di solito viene celebrato con dei banchetti dopo il mese di digiuno, si svolgerà in maniera più sobria e rispettando il distanziamento sociale. (ANSAmed).