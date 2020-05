Coronavirus:Oms aiuti a Tunisia per un milione dollari Dispositivi di protezione e formazione medica

(ANSAmed) - TUNISI, 12 MAG - L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha mobilitato quasi 1 milione di dollari per fornire alla Tunisia dispositivi medici di protezione e test per l'individuazione del coronavirus, oltre ad altri aiuti per sostenere il Paese a far fronte alla pandemia. Lo ha affermato il rappresentante dell'Oms, Yves Souteyrand, all'agenzia di stampa Tap, precisando che l'Oms ha consegnato alle autorità tunisine 15.000 test, 220.000 mascherine e 27.000 paia di guanti per i medici. Altro aiuti sono inoltre diretti alla formazione continua e allo sviluppo di strategie per assistere i contagiati e garantire servizi sanitari primari. Questo supporto al ministero tunisino della Sanità si concentra anche sull'allestimento di ospedali dedicati e sullo sviluppo di un documento normativo per verificare le misure di sicurezza nelle strutture sanitarie responsabili dei casi di coronavirus. L'Oms ha aiutato le autorità sanitarie locali a mettere in atto adeguate politiche per consentire il ritorno alla normalità dei servizi sanitari di base, il tutto proteggendo il personale sanitario dalle infezioni. E' stata sviluppata anche una piattaforma di documentazione e formazione accessibile al pubblico e ai professionisti,che offre una documentazione accurata e scientificamente convalidata di tutti gli aspetti della pandemia e consente la formazione a distanza, ha affermato Souteyrand, affermando che l'Oms ha sviluppato al proposito 50 linee guida e raccomandazioni pertinenti. Souteyrand ha indicato che la piattaforma è stata utilizzata durante la settimana precedente per organizzare una sessione remota per condividere le esperienze tra gli operatori sanitari dell'ospedale Abderrahman Mami dell'Ariana a Tunisi, il primo ospedale dedicato al trattamento del coronavirus in Tunisia. (ANSAmed)