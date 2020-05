Cisgiordania: dimostrante ucciso in scontri con soldati Esercito Israele, 'soldati assaliti con ordigni'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - Un adolescente palestinese è rimasto ucciso la scorsa notte ad al-Fawar (presso Hebron, Cisgiordania) durante scontri con soldati israeliani impegnati in una retata. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui il ragazzo - Zaid Fadel Qaysia - aveva 15 anni ed è stato colpito da un proiettile alla testa.



Fonti militari confermano che ad al-Fawar si sono verificati scontri. "Durante un'operazione condotta la scorsa notte nel campo profughi al-Fawar per la cattura di ricercati si sono sviluppati violenti disordini nel corso dei quali terroristi hanno lanciato contro i soldati sassi, grandi pietre, bottiglie incendiarie ed ordigni. Inoltre sono stati uditi colpi di arma da fuoco", afferma il portavoce militare israeliano in un comunicato. "I nostri soldati hanno fatto ricorso a mezzi per la dispersione di dimostranti e anche ad armi da fuoco. Un soldato è stato ferito dalle sassate in modo non grave". Il portavoce ha aggiunto che in seguito l'esercito ha appreso della morte di un palestinese e del ferimento di altri quattro. Ieri un soldato israeliano era rimasto ucciso in un altro incidente in Cisgiordania.(ANSAmed).