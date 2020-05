Coronavirus: in Spagna aumento dei morti in 24 ore, 217 In tutto sono 27.321, quasi 230.000 i contagi complessivi



successiva (ANSAmed) - ROMA, 14 MAG - La Spagna registra un aumento nel numero delle nuove vittime in 24 ore. Il Ministero della Sanità riporta 217 nuovi decessi, rispetto ai 184 rilevati ieri. Il totale è di 27.321. I contagi sono quasi 230.000 (229.540, +506 nelle ultime 24 ore), mentre 143.374 persone sono guarite dall'inizio della pandemia. Lo riferisce El Pais.(ANSAmed).





